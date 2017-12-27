روسيا تحدد موعد القضاء على النصرة

وأوضح غيراسيموف في حديث لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” أن هناك جماعات مختلفة في مناطق خفض التوتر، وبعضها تؤيد الهدنة، لكن تنظيم “جبهة النصرة” يرفضها بشكل قاطع، وبالتالي يجب القضاء عليه، وأضاف أن أكبر مجموعات تابعة لـ”النصرة” تتمركز في محافظة إدلب.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أنه تم خلال العامين الأخيرين القضاء على نحو 60 ألفا من مسلحي “داعش” بسوريا، بينهم أكثر من 2800 من المنحدرين من روسيا، موضحا أن عدد قوات “داعش” في سوريا في 30 سبتمبر عام 2015 بلغ نحو 59 ألفا وأن وحدات التنظيم تمكنت خلال العامين من تجنيد حوالي 10 آلاف.

وأشار إلى أن معظم مسلحي “داعش” هربوا بعد هزيمتهم في سوريا إلى ليبيا ودول جنوب غرب آسيا، ولم يستبعد أن بعض الإرهابيين يتسللون إلى أفغانستان، حيث توجد “تربة خصبة” لهم.