كنعان: “ساحل المتن دفع فاتورة غالية”

زار أمين سرّ تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان قبل ظهر اليوم وزير البيئة طارق الخطيب وبحث معه في الشؤون البيئية المتعلقة بمنطقة المتن، كما اطّلع على ما آلت إليه اجتماعات اللّجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري حول موضوع النفايات والمبادىء العامة التي طرحتها وزارة البيئة لإدارة النفايات الصلبة.

وبعد اللقاء قال كنعان: “سبق لي أن طالبت الحكومة بالتريّث بموضوع توسيع المطامر، وشدّدتُ على مناقشة البدائل المطروحة ووضع آلية تنفيذ سريعة لإنشاء المعامل بالتّعاون مع البلديات المعنية”.

أضاف: “أطلعت وزير البيئة على نتائج اتّصالاتي بعدد من البلديات وعرضت معه تصوّر الوزارة لتنفيذ خطّتها والتي ترتكز على اللامركزية الإدارية وإعطاء دور للبلديات لاسيّما بعد تجربة بعض البلديات بإنشاء معامل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي”.

وشدّد كنعان على أنّ “ساحل المتن دفع فاتورة غالية نتيجة التلوّث وبات أبناؤه وسكانه بأمسّ الحاجة لرفع الضرر البيئي والصحي عن كاهلهم”.