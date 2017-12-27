بري عند رأيه..

أكّد النائب علي بزي خلال تصريح بعد لقاء الأربعاء النيابي، أن “رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ما زال عند رأيه لجهة الجانب الدستوري والقانوني بالنسبة الى مرسوم الضبّاط، ومن يُحاول تصوير الأمر وكأنّه ضدّ المسيحيين فهو مخطئ في العنوان، لأن الرئيس بري لا يتعامل بهذه الطريقة، وربّما لو أخذ برأيه لكان هناك أكثر من حلّ”.

وأضاف: “ما من اشتباك سياسي، ولكن ربّما هناك من يُقدّم نصائح خلافاً للدستور والقانون، والرئيس بري يجزم ولا يجر… وربّما هذا الأمر عند غيرنا وليس عند الرئيس بري”.

بدوره، أوضح وزير المال علي حسن خليل في إطار لقاء الاربعاء النيابي ايضاً، انّه “لو عرض المرسوم المتعلّق بالضبّاط، لما كان هناك مشكله دستوريّة”، معتبراً ان “ما بُنِيَ على باطل فهو باطل”، مشيراً الى ان “مراسيم الاقدميّه لقوى الامن عرضت عليه ووزارة المال لا ينحصر دورها بالانفاق، بل ايضاً في تأثير الانفاق”.

وفيما يتعلّق بما أثير حول ان الضعيف يلجأ الى القضاء، قال إنّ الرئيس بري قصد “من حجّته الدستوريّة ضعيفة يلجأ الى القضاء”.

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