خلاف بين “العزم” و”المستقبل” في عكار

ذكرت “​الأخبار​” عن خلاف نشب بين منسّق ​تيار العزم​ في عكار هيثم عز الدين، وعضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ سامر حدارة. وقد نشر الأخير على صفحته على فايسبوك كلاماً تحدّث فيه عن معركة “الأخلاق” بين التيارين، في ظل محاولة رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ تكثيف عمل تياره في المنطقة.

ويقول مقربون من ميقاتي إنه على الرغم من أن “العزم” غير موجود في عكار، إلا أن هناك مؤيدين له في كل قرى المحافظة وبلداتها. أما مصادر تيار المستقبل، فاعتبرت أن الخلاف “مش محرز” ولا يخرج عن الإطار الشخصي، مشيرة إلى أن “الإحصاءات التي تجريها جهات عدّة، من بينها خصوم لنا، تؤكّد تقدّمنا في عكار”.

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