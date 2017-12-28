الباراغواي لا توافق على تعيين السفير اللبناني والسبب ؟!

كشف مصدر في وزارة الخارجية لـ”الأخبار” أنّ عدم موافقة دولة الباراغواي على تعيين القائم بالأعمال الحالي حسن حجازي سفيراً للبنان لديها، يعود إلى سببين: السبب الأول هو أنّ نائب وزير خارجية الباراغواي، أبلغ حجازي بصورة غير رسمية “وجود أعرافٍ لا تسمح بقبول اعتماد القائم بالأعمال بالوكالة كسفير معتمد”. أمّا السبب الثاني، بحسب مصدر قصر بسترس، فهو أنّ رئيس مجلس النواب السابق في الباراغواي، السيناتور سليم بو سركيس، قال لحجازي إنّ “رئيس جمهورية الباراغواي، المُحاط بمستشارين إسرائيليين، تعرّض للضغوط من قبل إسرائيل حتى لا يقبل باعتماد السفير اللبناني”.