الباراغواي لا توافق على تعيين السفير اللبناني والسبب ؟!

كشف مصدر في ​وزارة الخارجية​ لـ”الأخبار” أنّ عدم موافقة دولة ​الباراغواي​ على تعيين القائم بالأعمال الحالي حسن حجازي سفيراً ل​لبنان​ لديها، يعود إلى سببين: السبب الأول هو أنّ نائب وزير خارجية الباراغواي، أبلغ حجازي بصورة غير رسمية “وجود أعرافٍ لا تسمح بقبول اعتماد القائم بالأعمال بالوكالة كسفير معتمد”. أمّا السبب الثاني، بحسب مصدر ​قصر بسترس​، فهو أنّ رئيس مجلس النواب السابق في الباراغواي، السيناتور سليم بو سركيس، قال لحجازي إنّ “رئيس جمهورية الباراغواي، المُحاط بمستشارين ​إسرائيل​يين، تعرّض للضغوط من قبل إسرائيل حتى لا يقبل باعتماد ​السفير اللبناني​”.

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