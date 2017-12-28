حمدان: “المشكلة ليست بتوقيع مرسوم الضباط”

أكد عضو هيئة الرئاسة في ​حركة امل ​خليل حمدان​، في كلمة له خلال احياء الذكرى السنوية لشهداء الحركة في بلدة الصرفند، ان “ما وصلنا اليه من انجازات من تحرير للارض لم يمنحنا اياه احد وليس منة من احد وكل المواقع الوزارية والنيابية، انما هي بفعل التضحيات وبفعل الثقة الكبيرة من الناس الاوفياء لخط الامام الصدر وحامل امانته الرئيس ​نبيه بري​ الذي حفظ لبنان دولة المؤسسات ، لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه”.

وعن توقيع مرسوم دورة ضباط 1994 ذكر أنه “لمن يريد تجاوز ​الدستور​ ان الزمن الذي كنتم تقفزون فيه فوق الدستور قد ولى الى غير رجعة”، مشيراً الى أن “ما قبل الطائف شيء وما بعد الطائف شيء آخر، وان اي تجاوز لشريحة من اللبنانيين لن نقبل به، المطلوب ان تطبقوا الدستور وان تلتزموا الميثاق الوطني، واي تجاوز للدستور والقوانين لن نقبل به مهما بلغ الامر”.

وختم بالقول “ليست المشكلة ابدا بتوقيع مرسوم ترقية الضباط انما المسألة هي بتجاوز الدستور، وليست مسألة مزايدة على ​الجيش اللبناني​ هذه المؤسسسة الحامية والضامنة للاستقرار و​السلم الاهلي​ ولا يحاولن احد ان يزايد علينا في ​حركة أمل​ وعلى دولة الرئيس نبيه بري في الدفاع والحرص على الجيش اللبناني، نحن حرصاء على الجيش وكنا اول من رفع ودافع عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

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