بعد توقفه لأكثر من شهر.. السبهان يعود من جديد !

بعد توقفه لأكثر من شهر عن التغريد على صفحته في موقع “تويتر”، جاد قلم وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بـ”أجمل الكلمات” في ذكرى البيعة.

وغرد السبهان في ذكرى البيعة المباركة بعبارات الوفاء والتبجيل

في ذكرى البيعة المباركة قيادة حكيمة وحازمة ورادعه وطموح يعانق السماء , فكر يبني ويعلي لشعب طموح وهنا يكمن الفرق — ثامر السبهان (@thamersas) December 27, 2017

وكانت التغريدة الأخيرة للمسؤول السعودي منذ 12 تشرين الثاني الماضي، إثر المقابلة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية، عقب إعلان استقالته من المملكة.

وغرد السبهان آنذاك قائلا:”أثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهية وقطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم واللبنانيين، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

