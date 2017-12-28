بعد الخزعلي.. قائد لواء عراقي جديد على الحدود الجنوبية

بعد الجدل الذي أحدثه زعيم “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي بزيارته إلى جنوب لبنان، نشرت صفحة “لواء الامام الباقر السورية” على “فيسبوك” صوراً لقائد عمليات “لواء الباقر” الحاج حمزة أبو العباس ، اثناء جولة له على الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث علقت الصفحة على الصور ” فلتعلم أسرائيل اننا على حدودها وسيأتي اليوم الذي نكسر فيه حدودها”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة جاءت، بعد أقل من شهر على ظهور الخزعلي، في مقطع فيديو إلى جانب أحد قيادات “حزب الله” وهو يتجول على الحدود الجنوبية.

الحاج حمزة أبولعباس قائد عمليات لواء الباقر (ع) من لجنوب البناني ♥فلتعلم أسرائيل انناا على حدودهاا وسيأتي اليوم الذي نكسر فيه حدودهاا Publié par ‎لواء الإمام الباقر – ع‎ sur mardi 26 décembre 2017