رئيس الائتلاف السابق يعلن الموافقة على حضور سوتشي

أعلن “أحمد جربا” رئيس “تيار الغد السوري المعارض” عن ذهابه إلى مؤتمر “سوتشي” وذلك عقب لقائه اليوم “سيرجي لافروف” وزير الخارجية الروسي في موسكو، وقال الجربا في تصريح لـ “روسيا اليوم”: «هناك شيء مشجع هو أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي “دي ميستورا” سيكون موجوداً والدول الفاعلة إقليمياً وعربياً، نحن نبحث عن حل للمسألة السورية، وروسيا عامل رئيسي في الحرب والسلام وفي الاستقرار ونبحث مع الأصدقاء الروس سبل الحلول الناجعة في سوريا».

في حين رفض 44 فصيلًا عسكريًا معارض حضور “سوتشي”، حيث اعتبروا المشاركة في “سوتشي” خيانة، وكانت الكثير من الشخصيات المعارضة قد رفضت المشاركة في المؤتمر باعتباره خارج إطار الأمم المتحدة والرعاية الأممية وبذلك لن يكون ذو مصداقية حسب وصفهم.

ويرى ناشطون بأن “الجربا” وهو رئيس الائتلاف السابق يسعى للحصول على مقعد في السلطة الانتقالية أو السلطة السياسية المقبلة ولذلك فهو يقوم بالتقرب من موسكو في ظل انتقاد كبير يطاله حول تقديمه الكثير من التنازلات للروس وتقربه الواضح منهم.

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