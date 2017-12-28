التحالف يطالب دمشق بتطهير مناطق سيطرتها من داعش

أعلنت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أنها لن تستهدف مسلحي تنظيم “داعش” في سوريا في المناطق، التي تسيطر عليها القوات السورية.

وقال مسؤول كبير في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال ما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، إن التحالف لا يعتزم استهداف عناصر التنظيم في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية على الرغم من القول إنها لا تفعل ما يكفي لمنع المتشددين من التحرك عبر أراضيها.

وقد سبق وأعلن مسؤولون أمريكيون أن القوات الحكومية السورية قليلة العدد للغاية وضعيفة بدرجة لا تمكنها من قتال تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال نائب قائد العمليات الاستراتيجية بالتحالف الجنرال فليكس جيدني، إن التحالف سيعول على الحكومة السورية في تعقب متشددي التنظيم في مناطق تسيطر عليها قوات الجيش السوري.

وأشار جيدني إلى أن المعركة ضد “داعش” لم تنته، وأن المتشددين شوهدوا يتحركون غربي نهر الفرات.

وأضاف “يتحركون على ما يبدو في منعة من الاستهداف عبر المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري وهو ما يظهر بوضوح أنه إما غير راغب أو غير قادر على هزيمة داعش داخل حدود بلاده”.

وعندما سئل جيدني عما إذا كان التحالف سيستهدف المتشددين في مناطق سيطرة الجيش السوري، قال إنه لا توجد لديه خطط لذلك.

وتابع “سنطالب الحكومة السورية بتطهير المناطق الخاضعة لسيطرتها حاليا من الدولة الإسلامية”.

وبتقدير التحالف فإن هناك أقل من ألف مقاتل للدولة الإسلامية يتحركون في العراق وسوريا.

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