بعد هروب المختار إلى أميركا… شتورة تتحرّك

على الرغم من الغموض الذي يحيط الخبر، تؤكد معلومات “لبنانون ديبايت” أن مختار شتورة فادي صوما سافر الى الولايات المتحدة، منذ أسبوع، مصطحبا معه ابنته، وهي تعمل في إحدى أهم الفنادق في زحلة. بينما بقي ابنه الصغير مع والدته التي لجأت إلى منزل ذويها، أما ابنه الكبير فهو يتابع تعليمه في الولايات المتحدة منذ فترة.

وفي المعلومات، أن صوما متورط في عمليات استدانة من المرابي غدار زعيتر ومرابيَن آخرّين، بمبلغ يقدر بقيمة مليون و700 ألف دولار. وهي الأموال التي كان يقوم صوما بدوره بتديينها بالفائدة لأشخاص من المنطقة، لكن هؤلاء ورطوا صوما ولم يعيدوا له المال، ما جعله غير قادر على تسديد ديونه. وتؤكد المعلومات ان ليس للمختار أي حساب مالي في بنك الاعتماد اللبناني.

وأكدت مصادر محلية لـ”ليبانون ديبايت” أن صوما وعائلته لم يحضروا قداس عيد الميلاد هذا العام، وهم من الذين كانوا يقومون بواجباتهم الدينة في مثل هذا اليوم. كما لوحظ أن آخر منشور لصوما على صفحته الخاصة فيسبوك كان بتاريخ 22 كانون الجاري.

وبعد تواري صوما عن الأنظار، أصبحت شتورة من دون مختار، ولا يوجد لجنة اختيارية لتولي مهامه في غيابه، وأهالي المنطقة بصدد التحرك للمطالبة بانتخاب مختار جديد لتسيير معاملات الناس في منطقة تُعتبر حيوية وتحتاج لمختار بأسرع وقت.

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