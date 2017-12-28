“داعش” يوجه رسالة مفتوحة إلى ترامب

نشرت وسائل الدعاية التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي مقطع فيديو بعث فيه أحد عناصره برسالة تهديد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي الفيديو المنشور أمس الأربعاء، حذر المسلح المدعو أبو صالح الأمريكي، وهو من أصول إفريقية، الرئيس الأمريكي باللغة الإنجليزية من أن “الحرب على الإسلام” التي شنها البيت الأبيض جعلت الولايات المتحدة أكثر ضعفا.

وشدد المتطرف على أن ترامب دخل البيت الأبيض بفضل “خطابه الصليبي”، متهما الرئيس الأمريكي الذي وصفه بـ”كلب الروم” بالحقد على الإسلام.

وقال له: “أنت لا تحرر المدن إنما تدمرها بغاراتك الجوية لأنك أجبن من أن تحاربنا على الأرض، وأنت الآن تشهد انتصارك الزائف، فإن حربك على الإسلام جعلت بلادك أقل أمنا وأغرقت شعبك في الفوضى”.

وناشد “داعش” المسلمين الأمريكيين “الإنزال بالصلبيين أشد العذاب” وتنفيذ هجمات جديدة على أراضي الولايات المتحدة، داعيا إلى استغلال سهولة الحصول على أسلحة نارية في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة شهدت في العام الآيل على الانتهاء بعض اعتداءات صنفت بأنها إرهابية، بما في ذلك هجومان هزا مدينة نيويورك منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلن “داعش” مسؤوليته عنهما.

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