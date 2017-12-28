بوغدانوف والسفير الإيراني يبحثان التحضير لمؤتمر سوتشي حول سوريا

أعلنت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث مع السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيجري بسوتشي الشهر المقبل.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية، اليوم الخميس: “خلال الحديث، جرى تبادل للآراء حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في سوريا واليمن”.

وذكر البيان أن الطرفين ركزا على مسائل التعاون الوثيق بين روسيا وإيران في إطار نتائج جولة محادثات أستانا الثامنة، وفي إطار التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

هذا وكانت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) قد أعلنت في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات حول سوريا في أستانا، عن موعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري في 29-30 يناير/كانون الثاني. وسيعقد اجتماع تحضيري خاص في الفترة من 19 إلى 20 يناير/كانون الثاني.

يذكر أنه تمت دعوة ممثلي كافة الجماعات العرقية والطائفية في سوريا، والسلطات، والمعارضة الداخلية والخارجية، للمشاركة في هذا المؤتمر، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، كمراقبين.

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