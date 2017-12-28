جبهة النصرة تشن غزوة الأراكيل في إدلب

قامت مجموعة عناصر من جبهة النصرة “هيئة تحرير الشام” بمداهمة حمام السوق القديم بـ مدينة “أريحا” في ريف إدلب وتحطيم كافة الأراكيل الموجودة داخل الحمام ثم صادرت جميع علب السجائر “التبغ” من الموجودين داخل الحمام وأتلفتها حرقاً وذلك بعدما قامت قبل أيام بمصادرة وإتلاف علب السجائر وحرقها في بلدة “سرمدا”بـ ريف إدلب بحسب ما أفاد ناشطون لـ سناك سوري.

وكانت “هيئة تحرير الشام” قد أصدرت قراراً منعت بموجبه التدخين إبان سيطرتها الكاملة على المحافظة وفرضت عقوبات صارمة على المدخنين والتجّار الذين يتداولون السجائر ويبيعونها.

وعانى أهالي محافظة إدلب من تدخل التنظيمات والفصائل الإسلامية المعارضة في حياتهم الشخصية بكل تفاصيلها، وذلك بعد أن أقدمت الكثير من الفصائل المتطرفة على التدخل وفرض قوانين وأنظمة مغايرة لطريقة حياة الأهالي في المحافظة وتغيير عادات الاحتفالات الشعبية والأعراس، ومنع الاختلاط بين الذكور والإناث وإلغاء الجانب العفوي والقروي في طباعهم بفرض حالة من التعصب الديني.

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