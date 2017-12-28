عائلة ترفض نقل الدم لابنتهم .. والقانون يتدخّل

بعد الحادث المروع الذي تعرضت له الفتاة فرح د. (24 عاماً) في البترون، كانت بحاجة لدم لإنقاذ حياتها، لكن اهلها اكدوا ان لديهم معتقدات خاصة ودينية متعلقة بنقل الدم حتى ولو كانت الحالة خطرة، وذلك لانهم من شهود يهوه.

لكن محامي مستشفى البترون اتصل بمدعي عام الشمال لإبلاغه بما يحدث، فأكد الأخير ان المستشفى عليه ان يقوم بواجبه القانوني وبجميع الاعمال الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الفتاة، واذا لم يقم بكل اللازم فسيلاحق قانونياً.

وأكد مدير مستشفى البترون من جهته، ان الفتاة حالتها مستقرة كما أكد اهلها الامر ايضاً.

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