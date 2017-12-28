الإعدام لقاتل ريا الشدياق

أصدرت قاضي التحقيق الاول في الشمال سمراندا نصار قرارها الظني في جريمة قتل ريا الشدياق وطلبت عقوبة الاعدام للمتهم السوري باسل الحمدة.

يذكر انه “بتاريخ 22/9/2017 عُثر على الشابة ريّا الشدياق جثة هامدة في داخل منزل ذويها الكائن في بلدة مزيارة قضاء زغرتا، وحامت الشبهات بشأن الناطور ب. ح. (مواليد عام 1991، سوري الجنسية) الذي يعمل في المنزل منذ حوالي ثلاث سنوات، وقد تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة البلدة، وتبيّن وجود آثار خدوش أظافر على جسمه وصدره، نتيجة مقاومة المغدورة له”.

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