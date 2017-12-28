الحريري يبق البحصة ..كانت أمرّ الأزمات بحياتي!

أطلق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تصريحا جديدا حول الأزمة التي مر بها في السعودية، قبل نحو شهرين.

وقال الحريري في كلمة بالذكرى الرابعة لاغتيال الوزير محمد شطح، إنه كان يشعر دوما بالفراغ بعد مقتل شطح.

وأردف قائلا: “لكن هذه السنة شعرت بفراغ كبير وشعرت كم كنت بحاجة أن يكون بجانبي في الأزمة التي مررت بها وهي من أمرّ الأزمات في حياتي السياسية”.

وبحسب الحريري، فإن محمد شطح كان رفيقا حقيقيا له في مواجهة أخطر الأزمات وترتيب أهم التسويات.

وأردف قائلا: “محمد شطح سقط على الطريق نفسها التي سقط عليها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ساروا معا على طريق الاعتدال وبناء الدولة ومعا استشهدوا على طريق الاعتدال والدفاع عن دور الدولة”.

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