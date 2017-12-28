المشنوق يطالب بإقالة باسيل.. “هذا معيب”!

غرَّد الوزير السابق محمّد المشنوق عبر حسابه الخاص على “تويتر”، رداً على كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لقناة “الميادين” عن إسرائيل،

قائلاً: “إذا كان جبران باسيل لا يجد اختلافاً ايديولوجياً مع إسرائيل ويطالب بالأمان لها فإنّ على مجلس الوزراء أن يقيله لأنّه يخالف الدستور والقوانين والبيان الوزاري واتفاقات التحالف السياسي”، سائلاً: “هل يكون ما قاله إخباراً للقضاء؟ هل هذا هو موقف لبنان في المحافل الدولية؟ هذا معيب..!”.

اذا كان جبران باسيل لا يجد اختلافاً ايديولوجياً مع اسرائيل ويطالب بالأمان لها فان على مجلس الوزراء ان يقيله لانه يخالف الدستور والقوانين والبيان الوزاري واتفاقات التحالف السياسي. هل يكون ما قاله اخباراً للقضاء؟ هل هذا هو موقف لبنان في المحافل الدولية؟ هذا معيب..! pic.twitter.com/FhVQi3GWQc — Mohamad Machnouk (@MMachnouk) December 28, 2017

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