المشنوق يطالب بإقالة باسيل.. “هذا معيب”!

28 ديسمبر, 2017 - 5:11 مساءً المصدر: وكالات
المشنوق يطالب بإقالة باسيل.. “هذا معيب”!

غرَّد الوزير السابق محمّد المشنوق عبر حسابه الخاص على “تويتر”، رداً على كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لقناة “الميادين” عن إسرائيل،

قائلاً: “إذا كان جبران باسيل لا يجد اختلافاً ايديولوجياً مع إسرائيل ويطالب بالأمان لها فإنّ على مجلس الوزراء أن يقيله لأنّه يخالف الدستور والقوانين والبيان الوزاري واتفاقات التحالف السياسي”، سائلاً: “هل يكون ما قاله إخباراً للقضاء؟ هل هذا هو موقف لبنان في المحافل الدولية؟ هذا معيب..!”.

المصدر: وكالات
28 ديسمبر, 2017

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