شاكيرا تعتذر من جمهورها

وجّهت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا رسالة اعتذار إلى جمهورها بعد ما عانته في الشهرين الأخيرين من التهابات في حبالها الصوتية.

واعتذرت شاكيرا في رسالة نشرتها عبر تويتر من جميع محبيها، فكتبت: “إلى جمهوري العزيز وأصدقائي، أردت أن أكتب رسالة جديدة، للتعبير عن امتناني لحبّكم ودعمكم الدائم في الأسابيع الماضية، وأشعر أنّ صوتي ليس ملكي، بل ملككم أيضاً”.

وتابعت: “سأعود الى المسارح في شهر حزيران من عام 2018، رغم أنني سعيت جاهدة الى التعافي في أسرع وقت”.

وأوضحت شاكيرا في رسالتها: “إنني أنتظر بفارغ الصبر لحظة صعودي الى المسرح من جديد”.

وكانت شاكيرا قد تعرّضت لأزمة صحية على مستوى حبالها الصوتية، ما استدعى توقّفها عن الغناء.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

