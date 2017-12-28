نقابة عمال كهرباء لبنان مستمرّة بالإضراب

صدر عن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي:

“نستميحكم عذرا إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على ما صدر في بيانكم الكريم في تاريخ 28/12/2017، والذي تضمن تمني ادارتكم الكريمة على النقابة تأمين سير المرفق العام، انطلاقا من الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء برئاستكم وفي حضور اعضاء مجلس الادارة والمدراء والنقابة، والذي اوضحت فيه انها بناء على اللقاء الذي تم مع دولة رئيس الحكومة، ومعالي وزير الطاقة والمياه، وتحسسا منها بمصالح المواطنين كبادرة حسن نية تجاوبت مع مطلب دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الطاقة والمياه واعطت توجيهاتها اللازمة بتأمين الفيول للمعامل وتشغيل معملي صور وبعلبك واستجرار الكهرباء من سوريا لزيادة ساعات التغذية واجراء التصليحات اللازمة للاعطال على كل الاراضي اللبنانية بغية تأمين التيار الكهربائي لجميع المناطق بمناسبة الاعياد، مع تأكيدها عدم تعليق الاضراب.

أما بخصوص تحميل النقابة والعمال والمستخدمين مسؤولية التدفق النقدي الى صناديق المؤسسة، فنلفت نظركم الى أن مداخل مؤسسة كهرباء لبنان وصناديقها كانت مقفلة منذ ما يقارب الشهر، ولا تزال من قبل المياومين، وذلك قبل اعلان النقابة اضرابها.



ان استمرار النقابة والعمال بالاضراب مرتبط بما ستؤول اليه نتاج المفاوضات بين معالي وزيري الطاقة والمياه والمال، والتي وعدنا بها من دولة رئيس الحكومة في الاجتماع الذي تم في حضور معالي وزير الطاقة والمياه”.

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