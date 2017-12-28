هكذا احتفل جورج وسوف بعيد ميلاده!

28 ديسمبر, 2017 - 8:05 مساءً المصدر: وكالات
هكذا احتفل جورج وسوف بعيد ميلاده!
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان جورج وسوف، وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ56 مع أصدقائه.
ويبدو أن أصدقاء الوسوف حاولوا ان يفاجئوه أثناء وجوده في الخارج، فأحضروا له قالب حلوى مصمم على شكل عود كبير وغنوا له وتمنوا له السعادة والعافية.

 

المصدر: وكالات
28 ديسمبر, 2017

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