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التصنيفات:
منوعات
هكذا احتفل جورج وسوف بعيد ميلاده!
28 ديسمبر, 2017
- 8:05 مساءً
المصدر:
وكالات
Follow @alhadathnews
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان جورج وسوف، وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ56 مع أصدقائه.
ويبدو أن أصدقاء الوسوف حاولوا ان يفاجئوه أثناء وجوده في الخارج، فأحضروا له قالب حلوى مصمم على شكل عود كبير وغنوا له وتمنوا له السعادة والعافية.
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المصدر:
وكالات
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28 ديسمبر, 2017
الكلمات الدلالية:
جورج وسوف
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