وزارة الاتصالات توضح بشأن “الغزوة الالكترونية”

عطفا على الاخبار والشائعات التي انتشرت اخيرا بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن ورود اتصالات الى لبنان تظهر الرقم الطالب وان مصدرها هو روسيا او بلدان اخرى،

وهي عبارة عن اتصالات مدتها ثانية واحدة او اتصالات فائتة Missed Call، وعن مخاطر هذه الاتصالات ان لجهة سحب معلومات من جهاز الهاتف او رصيد الاشتراك،

أعلنت وزارة الاتصالات ان هذه المخاطر عبر اتصال هاتفي خلوي عادي او ارضي عادي غير ممكنة بالتقنيات المتوفرة اليوم، ونصحت المشتركين عدم معاودة الاتصال بأي رقم دولي غير معروف من قبلهم لما قد يرتب عليهم من رسوم وتكاليف الاتصال الدولي.

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