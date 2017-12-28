وقالت سوزي براون المتحدثة باسم المدينة إن الكهرباء عادت إلى كافة المناطق. وقالت ديزني لاند، التي تملكها شركة والت ديزني، في تغريدة على تويتر إن العمل استؤنف بالمدينة بالكامل.

وخلال ساعات انقطاع الكهرباء، الأربعاء، قالت ديزني لاند إن الزائرين الذين يتوافدون عليها سيكون لهم الحق في الدخول مرة أخرى.

ونجم الانقطاع عن عطل أصاب محولا يمد منطقتي تونتاون وفانتسيلاند في المدينة بالكهرباء.

وتجتذب المدينة التي تصف نفسها بأنها “أسعد مكان على وجه الأرض” مئات الآلاف من الزائرين كل يوم.

وقال أشوكا ثياجاراجان الذي يقيم في لوس أنجلوس وكان يزور المدينة برفقة زوجته وطفليه إن ألعابا عليها إقبال مثل (قراصنة الكاريبي) و(البحث عن نيمو) تأثرت بانقطاع الكهرباء.

وأضاف ثياجاراجان الذي تعلق داخل لعبة (قراصنة الكاريبي) لنحو20 دقيقة “أصابنا إحباط شديد. هذه هدية أمي لنا جميعا بمناسبة عيد الميلاد. نحن نرتب لهذا منذ آب”.

ولجأ كثيرون إلى “تويتر” للشكوى وطلب استرداد المال.

وكتب أحدهم “كيف تواجه ديزني لاند انقطاعا للكهرباء في يوم دفعنا فيه 124 دولارا ثمنا للتذكرة في توقيت يشهد ذروة الإقبال”