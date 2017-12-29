الفرزلي: كلام بري يؤكد صفاء النوايا

رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ان “كلام الرئيس نبيه بري بشأن العودة الى تطبيق الدستور لحل اشكالية المرسوم المتعلق بما يسمى ب”دورة عون” وحديثه عن انّ كل أزمة لها حلّ، يؤكد صفاء النوايا لإيجاد الحلول”, لافتاً الى ان “التفسيرات والكلام حول وضع الازمة والنظام على شفير الانفجار غير دقيق،كما ان وجود وجهات نظر متعدّدة هو أمر طبيعي”.

واكد الفرزلي في حديث اذاعي اننا “نعيش عصرا جديدا في بنيتنا الدستورية والسياسية ولنضع الامور في اطارها الرصين بعيدا عن التضخيم، لافتا الى ان عام 2018، سيشهد نقلة نوعيّة للبنان ووضعه على سكّة الجديد، لننتقل إلى أسلوب جديد في معالجة هكذا النوع من التباينات الفكرية والسياسية”.