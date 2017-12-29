مجتهد يكشف سبب إطلاق سراح أبناء الملك عبدالله

بعد إطلاق سراح أبناء الملك عبدالله، غرد “مجتهد”، عبر حسابه “تويتر”، قائلاً: “إطلاق سراح مشعل وفيصل أبناء الملك عبدالله ربما له علاقة بالخبر التالي 👇

وصل رئيس الديوان خالد العيسى إلى باريس يوم الأثنين الماضي (٢٥ ديسمبر) حاملا رسالة من ابن سلمان لإقناع عبدالعزيز بن عبدالله بالعدول عن اللجوء لفرنسا والعودة للبلد ولم ينجح رغم الترهيب والترغيب”.

وأضاف، “وكان المفروض أن يطلق سراح تركي بن عبدالله حتى يخرج جميع أبناء عبدالله لكن بعد مقتل مدير أعمال تركي اللواء علي القحطاني تحت التعذيب يخشى ابن سلمان من انتقام تركي لأن القحطاني عزيز عليه ولأن تركي يعتقد أن ابن سلمان هو الذي أمر بالتعذيب”.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه كانت قد أفادت معلومات بالأمس أنه قد تم السماح لنجلي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الأمير مشعل بن عبد الله، أمير منطقة مكة سابقا، والأمير فيصل بن عبدالله، بمغادرة فندق “ريتز كارلتون” وسط الرياض، وهو مكان احتجاز الأمراء والمسؤولين الموقوفين.