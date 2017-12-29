بالفيديو .. الأسد وعائلته في زيارة لجرحى حمص

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم صورا للرئيس بشار الأسد وعائلته ضمن محافظة حمص وريفها في جولة قالت أنها للإطلاع على أحوال الجرحى بمناسبة الميلاد المجيد وبداية العام الجديد
حيث زار الرئيس الأسد وعائلته خلالها منزل الجريح ميشيل طنوس بمدينة حمص
وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على “فيسبوك” أن : “ميشيل أصيب خلال معارك الدفاع عن سورية بنسبة إصابة بلغت 100%, ويحرص برنامج جريح الوطن الذي أطلقته الرئاسة عام 2014 على تأمين احتياجاته من خلال متابعة حالته الصحية بشكل دائم وعلاجه وبلوغه لحقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة للمجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه”..
كما أضافت : ” وبالنسبة لجرحى العجز الكلي لدى وزارة الدفاع، فقد أنجزت الوزارة 96% من أوامر تسريحهم، وتم إصدار قرارات وزارية /968/ قرار وزاري لهم بنسبة إنجاز 96%، و/752/ قرار قبول بدار الوفاء ممن يحق لهم بنسبة 95%، كما تم توطين الراتب لـ /882/ جريح ممن صدر لهم القرار الوزاري بنسبة إنجاز 91%، وحصل /695/ جريح عجز كُلّي على بدل السكن من إجمالي الجرحى الذين يحق لهم وممن صدر لهم قرار القبول بدار الوفاء بنسبة إنجاز 92%، وتمّ تعيين /573/ مُرافق للجرحى العجز الكُلّي ممن صدر لهم قرار القبول بدار الوفاء بنسبة إنجاز 76%”.
من استقبال عائلة الجريح البطل ميشيل طنوس للرئيس الأسد وعائلته في مدينة حمص
من استقبال عائلة الجريح البطل ميشيل طنوس للرئيس #الأسد وعائلته في مدينة #حمصرئاسة الجمهورية العربية السوريةhttps://t.me/SyrianPresidency
Publié par رئاسة الجمهورية العربية السورية sur vendredi 29 décembre 2017
وزار الرئيس الأسد وعائلته منزل الجريح ياسين حويري في قرية أم حارتين بريف حمص..
وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية بأن :”الضابط ياسين أصيب بالشلل في طرفيه السفليين أثناء دفاعه عن الوطن , ومن خلال برنامج جريح الوطن تم تأمين مصدر دخل له عبر مشروع انتاجي يتمثل بمحل للأدوات المنزلية..
وأضافت :”في إطار سعي برنامج جريح الوطن لخلق بيئة مُمكنة تدعم الجرحى في الاعتماد على الذات، فقد نفذت وزارة الدفاع أعمال مواءمة المنزل لـ 62% من جرحاها، وتمّ تسليم /1625/ تجهيز طبي للجرحى حسب المعايير (76 حالات سبات وشلل رباعي + 415 حالات شلل نصفي)”.
من استقبال عائلة الجريح البطل ياسين حويري للرئيس الأسد وعائلته في قرية أم حارتين بريف حمص..
من استقبال عائلة الجريح البطل ياسين حويري للرئيس #الأسد وعائلته في قرية أم حارتين بريف #حمص..رئاسة الجمهورية العربية السوريةhttps://t.me/SyrianPresidency
Publié par رئاسة الجمهورية العربية السورية sur vendredi 29 décembre 2017
ضمن الجولة التي شملت عدد من جرحى الجيش العربي السوري في مدينة حمص وريفها, الرئيس الأسد وعائلته زاروا أيضاً منزل الجريح البطل نبيل اسحق في قرية بحزينا..
الجريح نبيل عانى من شلل نصفي سفلي بعد إصابته خلال تأدية واجبه الوطني وبقي عاجزاً عن الحركة مدة عامين, ومن خلال برنامج جريح الوطن ومتابعة حالته الصحية واستمراره بالعلاج الفيزيائي استطاع الوقوف والسير بشكل مقبول..
وأكدت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على تعزيز مشاركة الجرحى في المجتمع.. باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لمشروع جريح الوطن،
وقالت :”تم خلال عام 2017، رفع سقف المنحة لـ /1/ مليون ل.س، وتم تقديم منح إنتاجية لـ89% من الجرحى للقيام بمشاريع إنتاجية، وتوزعت أنواع المشاريع المُنفذة على مشاريع اقتصادية، وريفية (حيوانية وزراعية) ومهنية مختلفة.. (ومنها مشروع تربية الأغنام للجريح نبيل)”.
من زيارة الرئيس الأسد لمنزل الجريح البطل نبيل اسحق في قرية بحزينا بريف حمص
تغلب الجريح البطل نبيل اسحق على اصابته واستطاع المشي بعد عامين من العجز والشلل النصفي السفلي واستقبل بنفسه الرئيس #الأسد وعائلته في منزله بقرية بحزينا خلال جولتهم التي شملت عدداً من الجرحى في #حمص وريفها..رئاسة الجمهورية العربية السورية https://t.me/SyrianPresidency
Publié par رئاسة الجمهورية العربية السورية sur vendredi 29 décembre 2017
الرئيس الأسد وعائلته اختتموا جولتهم اليوم في حمص وريفها بزيارة الجريح زخور سليط (في محله الذي أسسه ويعمل به حالياً) في قرية المشتاية،
من زيارة الرئيس الأسد وعائلته للجريح زخور سليط بقرية المشتاية بريف حمص
من زيارة الرئيس #الأسد وعائلته للجريح زخور سليط بقرية المشتاية في ختام جولتهم اليوم في #حمص وريفها.رئاسة الجمهورية العربية السوريةhttps://t.me/SyrianPresidency
Publié par رئاسة الجمهورية العربية السورية sur vendredi 29 décembre 2017