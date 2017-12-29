بالفيديو .. الأسد وعائلته في زيارة لجرحى حمص

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم صورا للرئيس بشار الأسد وعائلته ضمن محافظة حمص وريفها في جولة قالت أنها للإطلاع على أحوال الجرحى بمناسبة الميلاد المجيد وبداية العام الجديد

حيث زار الرئيس الأسد وعائلته خلالها منزل الجريح ميشيل طنوس بمدينة حمص

وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على “فيسبوك” أن : “ميشيل أصيب خلال معارك الدفاع عن سورية بنسبة إصابة بلغت 100%, ويحرص برنامج جريح الوطن الذي أطلقته الرئاسة عام 2014 على تأمين احتياجاته من خلال متابعة حالته الصحية بشكل دائم وعلاجه وبلوغه لحقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة للمجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه”..

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