الجيش: لعدم إطلاق النار ليلة رأس السنة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

واصلت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، في مناسبة الأعياد المجيدة والاحتفالات والنشاطات المتنوعة التي ترافقها، وذلك للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، وحماية التجمعات والأماكن الدينية، وتأمين حركة التسوّق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية.

وتذكّر قيادة الجيش المواطنين بالقرار رقم 2225 الصادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 18 /12 /2017، والذي يقضي بوقف العمل بتراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة اعتباراً من 22 /12 /2017 ولغاية 2 /1 /2018 ضمناً، باستثناء التراخيص الممنوحة لذوي الصفة الدبلوماسية، ومرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية المعنية فقط، وموظفي السفارات الأجنبية بالإضافة الى تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة.



وتدعو هذه القيادة المواطنين إلى عدم إطلاق النار ابتهاجاً بحلول رأس السنة الجديدة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة، وإنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء، مع التأكيد بأن أي مخالفة في هذا الشأن، سوف تعرّض مرتكبيها للدهم والتوقيف والملاحقة القانونية.



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