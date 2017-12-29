الحريري: لوقف العمل بمعمل فرز النفايات في طرابلس

قرر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الإيعاز بوقف العمل بمعمل فرز النفايات والتسبيخ وإجراء تحقيق فوري لمعرفة أسباب الخلل الحاصل فيه نتيجة الضجة الكبيرة التي أثيرت بسبب هذا معمل.

وأكد الحريري في بيان صدر عن المكتب الاعلامي أنه “بعد الاطلاع على ما آلت إليه الحالة البيئية المتردية الناتجة عن سوء إدارة نفايات طرابلس وتأثيراتها السلبية الكارثية، قرر الحريري الإيعاز منذ مطلع الأسبوع الحالي بوقف العمل بمعمل الفرز والتسبيخ وإجراء تحقيق فوري لمعرفة أسباب الخلل الحاصل فيه”.

ووعد الحريري باتخاذ ما يلزم من قرارات بخصوص الحلول المقترحة في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء بعد عطلة الأعياد.

من جهته، علق الرئيس نجيب ميقاتي عبر “تويتر” قائلاً: “نشكر اتحاد بلديات الفيحاء على تجاوبه السريع مع دعوتنا الى اغلاق معمل فرز النفايات في طرابلس بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منه”.

وأضاف: “نطلب الاسراع في إيجاد حلول علمية وصحية لمشكلة النفايات بالتعاون بين البلدية وكل الادارات والفاعليات والهيئات المعنية لان طرابلس تستحق بيئة نظيفة”.

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