نسرين طافش الوجه الأجمل لعام 2017؟!

29 ديسمبر, 2017 - 5:23 مساءً المصدر: وكالات
نسرين طافش الوجه الأجمل لعام 2017؟!

أعلنت الجهة المنظمة لمسابقة اجمل وجه في العالم لعام 2017، حلول النجمة العربية نسرين طافش في المرتبة 79، امام عدد من جميلات العالم كالإيطالية مونيكا بيلوتشي التي حلّت في المركز 98.

وتضمنت النسخة الـ28 من المنافسة التي أسسها الناقد الفني العالمي “تي سي كاندلر”، قائمتي مشاهير ونجوم من النساء والرجال من اجمل الوجوه حول العالم، بما في ذلك هوليوود، وبوليوود، والعالم العربي، وآسيا.

وتصدر هذه القائمة لأجمل وجوه المشاهير منذ عام 1990، وينص الموقع الناشر لها، “ذا انديبيندينت كريتيك” على أن عملية اختيار المشاهير المشاركين في القائمة السنوية يعتمد على معايير عدّة من أبرزها حب الناس، والجمال، والأناقة، والتميز، والجرأة.

المصدر: وكالات
29 ديسمبر, 2017

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