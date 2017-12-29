إصابة 243 فلسطينيًّا بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 243 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات اليوم مع الجيش الإسرائيلي.

وأصيب 243 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتجددت الاحتجاجات ضد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب بيانات الهلال الأحمر الفلسطيني.

ورصدت الهيئة “١٣٣ إصابة حصيلة المواجهات في الضفة المحتلة، منها ٤ بالرصاص الحي، و٤٥ بالرصاص المطاطي، و٧٧ اختناقا بالغاز، و٧ أخرى”

وتابعت: “أما في قطاع غزة (تم رصد) ١١٠ إصابة، منها ٤٠ إصابة بالرصاص الحي، و٧٠ اختناقا بالغاز”.