بوتين يوافق على تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديلات “القانون الجنائي” حول تشديد العقوبات بخصوص الجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وأقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على إدخال تعديلات على قانون الجنايات الروسي لتشديد عقوبة الجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وبحسب الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، فإن القانون الجديد يشدد عقوبة تمويل الإرهاب، وكذلك العمل على التجنيد وتوريط الأشخاص في أحد الجرائم المدرجة ضمن المادة رقم 205 من قانون الجنايات “عمل إرهابي”.





وينص القانون على أنه سيتم المعاقبة على هذه الجرائم بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و 20 عاما مع غرامة بين 300 و 700 ألف روبل أو بحجم الدخل خلال فترة من عامين لـ 4 أعوام، أو بالسجن مدة الحياة.

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