تسليم وتسلم بين محافظي البقاع القديم والجديد

جرى اليوم في قاعة المحاضرات في محافظة البقاع حفل تسليم وتسلم بين محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان والمحافظ الجديد القاضي كمال ابو جودة.

والقى سليمان كلمة استهلها بالقول: “اليوم سنسلمكم مفتاح البقاع، واتوجه بالتهاني القلبية لاهالي البقاع، وتمنياتي السابقة بمسيرة ناجحة وانا متأكد من نجاحكم، اليوم تكتب صفحة جديدة في كتاب المؤسسات التي تعتمد اساسا على استمرارية ورؤى مستقبلية واعية لما فيه تقدم وتطور الوطن على امتداد مرافقه”.

وعرض سليمان عددا من الانجازات الى جانب خدمة المواطنين طيلة 16 عاما، ومنها استحداث “قاعة للمحاضرات وادخال عملية المكننة الى جميع اقسام السرايا”، مشيرا الى اعادة عملية تجهيز المكاتب وتحسين الظروف فيها، والى استعمال باحة السرايا لنشاطات ثقافية بالتعاون مع المجلس الثقافي في زحلة والجمعيات الثقافية”، 2011 اخذنا اليوبيل 150 عاما. ووضعنا لوحة بأسماء المحافظين الذين توالوا على هذه المحافظة،





وشكر سليمان “الموظفين الذين احيلوا على التقاعد والذين ما زالوا في الخدمة الفعلية”. كما نوه “بالتعاون الوثيق ما بين الاجهزة الامنية والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار في احلك الظروف التي مر بها البقاع والتي ارخت ارتياحا على الواطنين في البقاع”.

ثم تحدث ابو جودة : “اشكر حضوركم وبهذه المناسبة اود اعلامكم بأنني لست غريبا عن البقاع، كما انني لم اشعر يوما في البقاع سوى انني بين اهلي، فانا عينت في العام 2002 قاضيا منفردا حتى العام 2004، وفي المرة الثانية عينت في البقاع في العام 2009 كقاضي تحقيق حتى عام 2010، فانا اشعر دوما انني بين اهلي، والان في العام 2017 عدت الى البقاع بمنصب المحافظ.

وقال: “اتمنى ان اكون عند حسن ظن الجميع وعلى قدر المسؤولية التي اؤتمنت عليها. اتامل ان نتعاون سويا لكي نستطيع تحقيق ما يتمناه اهلنا في البقاع”.

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