السلطات الفرنسية تصادر أموال سعد لمجرد

قال موقع ميديا بارت الفرنسي ان السلطات الفرنسية قامت بمصادرة الحسابات البنكية للفنان المغربي سعد لمجرد وأنها قامت بحجز ما قيمته 20 يورو.

مصادرة أموال وحسابات سعد لمجرد تأتي بعد قرار للمحكمة الفرنسية أصدرته في تشرين الأول المنصرم يقضي بإلزام الفنان المغربي تسديد مصاريف ودفع غرامات لشركة كايرو باي نايت التي برمجت حفل لمجرد وألغي بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب.

وأكدت مديرة كايرو باي نايت إلهام بوزيد للموقع ان سعد لمجرد رفض ان يدفع ما عليه وان يمتثل لقرار المحكمة، مشيرة انها ستواصل الإجراءات القضائية ضده وأنها ستلجأ إلى المحكمة الجنائية، خاصة وأنه متابع في قضيتين اغتصاب في فرنسا والتي قد تدخله السجن.





وظهر الفنان المغربي عبر صور مختلفة على حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كانت آخرها صورة مع والديه وتساءل رواد المواقع الاجتماعية عن المظهر الجديد الذي ظهر به الفنان المغربي خاصة وانه متابع قضائيا.

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