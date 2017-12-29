ميزة جديدة لـ snapchat

أصدرت Snapchat ميزة جديدة تعمل على عرض أهم الأحداث التي قام بها المستخدم في العام 2017 على شبكتها الإجتماعية.

ميزة إستعراض أهم أحداث السنة في Snapchat ستعرض أهم لحظات المستخدم في العام 2017 بإستخدام الصور ومقاطع الفيديو التي قام بنشرها على مدار السنة.

يمكن للمستخدمين العثور على هذه الميزة عن طريق النقر على أيقونة الذكريات في الجزء السفلي من الشاشة في التطبيق. ويمكنهم بعد ذلك الضغط على ” A Look Back at 2017 ” لعرض ملخص لكافة لحظاتهم في السنة.

ويتم تجميع اللقطات تلقائيا لإنشاء قصة، ويمكن أيضا تخصيصها لإزالة أية لقطة لا تريد أن تظهر في الملخص، ثم يمكنك حفظ المنتج النهائي ومشاركته مع الأصدقاء.

يجب على المستخدمين أن يضعوا في الإعتبار أنهم قد لا يروا هذه الميزة إذا لم يقوموا بحفظ ما يكفي من اللقطات في قسم الذكريات الخاص بهم. لن تكون Snapchat قادرة على إنشاء ملخص لأهم الأحداث إذا لم يكن هناك ما يكفي من المحتوى المتاح لإنشاء قصة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

