أبو دالي تحت سيطرة الجيش و هذا ما عثر عليه الجيش في دير الزور …

أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على قرية أبو دالي بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة فيها.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة “واصلت عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الشمالي الشرقي واستعادت خلالها السيطرة على قرية أبو دالي بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم”.

ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة تقوم بتمشيط القرية لتفكيك الألغام والمفخخات التي زرعها الارهابيون فيها لإعاقة تقدم وحدات الجيش ولإيقاع أكبر الأضرار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وبسطت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خلال اليومين الماضيين سيطرتها على قرية أم حارتين وعدد من القرى والتلال أهمها المشيرفة والطامة والمغارة والوارد والدجاج وتل المقطع.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب لاجتثاث إرهابيي “جبهة النصرة” أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكي الصنع من مخلفات إرهابيي داعش في دير الزور

كما عثرت وحدات الجيش العربي السوري على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وصواريخ محمولة على الكتف بعضها امريكي الصنع وأجهزة اتصال ومحطات بث خلال تمشيطها عددا من أحياء مدينة دير الزور وريفها الشرقي.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدات الجيش واصلت عمليات تمشيط وتفتيش الشوارع والأبنية السكنية والحدائق والمناطق في دير الزور التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها لرفع المفخخات وتفكيك الألغام تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم .

ولفت المراسل إلى أن وحدة من الجيش عثرت خلال تمشيط أحياء في مدينة دير الزور على عدد كبير من قذائف الهاون ورشاشات متنوعة وصواريخ محمولة على الكتف بعضها أمريكي الصنع وأحزمة ناسفة وصواعق هاون بعيارات متنوعة وقذائف مدفعية وصاروخية ودبابات و/ار بي جي/ وقذائف محلية الصنع إضافة إلى أقنعة واقية ومواد تفخيخ وأجهزة تفجير عن بعد.

وفي الريف الشرقي بين المراسل أن وحدة من الجيش ضبطت خلال تمشيط قرية السيال بريف البوكمال اجهزة اتصال لاسلكي ومحطات بث في أحد مقرات إرهابيي التنظيم التكفيري.

وسبق لوحدات الجيش أن عثرت داخل أوكار إرهابيي داعش في مدن دير الزور والميادين والبوكمال وغيرها من المناطق التي اعاد اليها الجيش الأمن على كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمدافع بعضها إسرائيلي وأمريكي الصنع والمواد السامة والأقنعة الواقية إضافة إلى مئات القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع حلف الناتو وعدة دول.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

