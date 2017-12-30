جريصاتي معلّقًا على توقيع المراسيم: القانون انتصر

علق وزير العدل، سليم جريصاتي، على توقيع الرئيس ميشال عون مراسيم ادراج أسماء ضباط في قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك وأمن الدولة على جداول الترقية الى رتبة اعلى للعام 2018 .

وجاء تعليق جريصاتي في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، فقال “المرسوم منح القدم والجدول حفظ الترقية في جميع الأسلاك من جيشٍ وأمنٍ، من التاريخ المحدد في الجدول مهما طال الزمن، والقانون إنتصر والقضاء يبقى متاحًا عند توافر شروط المراجعة”.

واضاف “إن مسؤولًا واحدًا في الدولة أقسم اليمين الدستورية للمحافظة على الدستور وقوانين الأمة اللبنانية ووفى بقسمه.”

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