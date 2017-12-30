جعجع: مستمرون في المعركة الانتخابية

أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة الدكتور سمير جعجع أننا “قادرون على إحداث التغيير المطلوب في ظل الديمقراطيّة الفعليّة في لبنان، وعلينا جميعاً أن نتجند من أجل أن نستفيد منها”.

واشار جعجع، خلال العشاء الميلادي الذي أقامته مصلحة المهندسين في القوّات اللبنانيّة في معراب، إلى ان “الخيار متاح أمام اللبنانيين الذين يتذمرون من الواقع الراهن، فنحن كقوّات لبنانيّة سيكون لدينا لوائح إنتخابيّة في جميع المناطق اللبنانيّة”.

وأضاف: “قوموا بالإقتراع لهذه اللوائح لأن القوّات تجسد ما تتوقون له من تغيير فاستمراركم بالإقتراع لما تتذمرون منه أمر غير منطقي”.



أما في ما يتعلّق بالتحالفات الإنتخابيّة، فقد أوضح جعجع أن “القوّات” تقوم بدراسة الأوضاع لترى ما هو مناسب لها إلا أن المؤكد هو أننا مستمرون في هذه المعركة الإنتخابيّة انطلاقاّ من قواعدنا الشعبيّة”، لافتاً إلى أن “الإنتخابات المقبلة محطة مفصليّة مهمة ويجب أن نضع جميعاً كل جهد ممكن من أجل إنجاحها لأن النجاح مقرون فقط بالتحضير الجيّد”. ودعا جعجع المهندسين الحاضرين كي “يتحضروا للعب أدوار فاعلة جداً حيث هم موجودون وذلك من أجل إحداث التغيير، خصوصاً أنه تبعاً لقانون الإنتخابات الجديد فقد أصبح من غير الممكن قيام أي طرف بإلغاء أي طرف آخر”. وختم “وجودنا هنا اليوم يؤكد مرّة من جديد أن هناك نواة في هذا المجتمع قرّرت الإستمرار في العمل من أجل حماية هذا البلد ولتكون في أيام السلم اليد التي تعمّر وتقف بوجه السرقات ووقت الخطر “قوّات”.

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