أوقفت بجرم نصب واحتيال.. هل وقعتم ضحية أعمالها؟

بجرم نصب واحتيال، حيث كانت تقوم بإيهام ضحاياها وبخاصة من الجنسية الفلسطينية بتأمين تأشيرات سفر لهم الى الدول الاوروبية مقابل مبالغ مالية تترواح بين 3 و5 آلاف دولار اميركي، وثم تتوارى عن الانظار.

وقد تبين انها مطلوبة للقضاء بموجب 6 بلاغات بحث وتحر ومذكرات توقيف بجرائم: نصب واحتيال، سرقة، تزوير وشيك دون رصيد.

كما تعرف عليها شخصان من الذين وقعوا ضحية اعمالها، واتخذوا بحقها صفة الادعاء الشخصي.

لذلك، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالها وتعرفوا عليها، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة في تلة مار الياس / حارة صيدا، أو الاتصال على الرقم: 754308/07 ــــــ 754309/07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

