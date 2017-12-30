هذا ما تمناه ارسلان في السنة الجديدة

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “السباب والمصالح الخاصة والنفاق والغدر والطعن بالظهر والتجارة بالدين والتجارة بالشعارات الرنانة أصبحوا من مقومات الكم الكبير من رجال الدولة والأحزاب والسياسيين في هذا البلد… نسأل الله أن تكون السنة الجديدة سنة خيرة علينا وأن يلهمنا ويهدينا السير بقوله تعالى: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

السُباب والمصالح الخاصة والنفاق والغدر والطعن بالظهر والتجارة بالدين والتجارة بالشعارات الرنانة أصبحوا من مقوّمات الكم الكبير من رجال الدولة والأحزاب والسياسيين في هذا البلد… — Talal Arslan (@talalarslane) December 30, 2017

نسأل الله أن تكون السنة الجديدة سنة خيّرة علينا وأن يلهمنا ويهدينا السير بقوله تعالى: "إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". — Talal Arslan (@talalarslane) December 30, 2017

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