تسريبات 2018 .. قائمة الهواتف الأسرع والأفضل للعام المقبل

نشرت تقارير إخبارية عديدة قائمة تسريبات لأفضل وأسرع الهواتف الذكية لعام 2018

وأشار موقع “تيك رادار” التقني المختص إلى أن عدد كبير من الهواتف الذكية من المتوقع أن يدعموا في عام 2018، معالج “كوالكوم” المرتقب “سنابدراغون 845”.

وأظهرت القائمة بترتيب التواريخ، من دون الإفراج عن التوقيتات الرسمية للإعلان عن تلك الهواتف، أن على رأس تلك القائمة هاتفي “سامسونغ غلاكسي إس 9″، و”سامسونغ غلاكسي إس 9 بلس”، الذين من المتوقع أن يتم الكشف عنهما فبراير/شباط المقبل.

ويلي الهاتفين في القائمة هاتفي شركة “إل جي” الكورية الجنوبية “إل جي جي 7″ و”إل جي جي 7 بلس”.

وفي شهر أبريل/نيسان، من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف “تشاومي مي 7″، وفي مايو/أيار هاتف “إتش تي سي يو 12”.

