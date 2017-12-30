جنبلاط يغرد معايدًا اللبنانيين

غرّد النائب وليد جنبلاط اللبنانيين متمنيًا أن يتقلص الدين العام والعجز، وقال عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “كل عام وأنتم بخير مبدئيا أملين ان يتقلص الدين العام أو العجز سموه ما شئتم فنكون في العام المقبل بألف خير.”

وأضاف: “في انتظار ذلك وإتكالنا على الشبيبة الطيبة أُفًضل شخصيا النوم بكير فتصبحون على خير يا أهل الخير”.

كل عام وأنتم بخير مبدئيا أملين ان يتقلص الدين العام أو العجز سموه ما شئتم فنكون في العام المقبل بألف خير .في انتظار ذالك وإتكالنا على الشبيبة الطيبة أُفًضل شخصيا النوم بكير فتصبحون على خير يا أهل الخير 💰💷💶💴💵🗣✍️🌘😂😂😂😔😔😔💤💤💤⌛️⌛️⌛️⌛️⌛️ pic.twitter.com/S53lNCDyRR — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 30, 2017

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