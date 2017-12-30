جنبلاط يغرد معايدًا اللبنانيين

30 ديسمبر, 2017 - 5:36 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط يغرد معايدًا اللبنانيين

غرّد النائب وليد جنبلاط اللبنانيين متمنيًا أن يتقلص الدين العام والعجز، وقال عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “كل عام وأنتم بخير مبدئيا أملين ان يتقلص الدين العام أو العجز سموه ما شئتم فنكون في العام المقبل بألف خير.”

وأضاف: “في انتظار ذلك وإتكالنا على الشبيبة الطيبة أُفًضل شخصيا النوم بكير فتصبحون على خير يا أهل الخير”.

المصدر: وكالات
30 ديسمبر, 2017

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