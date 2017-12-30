فرعون: تطبيق “النأي بالنفس” يثبت الاستقرار

شدد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون على أن “تطبيق مبدأ النأي بالنفس يثبت الاستقرار السياسي والأمني ويجعلنا نأمل بتحصين الاتفاق السياسي تمهيدا لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية التي تؤمن استقرارا سياسيا طويل الأمد”.

واعتبر أن “الثوابت التي تحتم علينا التفاؤل في تحقيق الانجازات، وهي أساسا الإيمان بالصيغة اللبنانية والعيش المشترك والمجتمع المدني والجيش والاتفاق السياسي الداخلي والخارجي على الاستقرار الأمني”.

وعن الانتخابات النيابية، قال فرعون انها “محطة أساسية مع الأمل بتحصين الحريات الإعلامية التي تتمتع بخطوط حمر لا نريد ان يتم تجاوزها”، مضيفا أن “القانون النسبي قد يؤدي الى تحالفات قد تكون مبنية على مصالح انتخابية وقد تؤدي الى اعتماد أكثر من لائحة يتنافس فيها المرشحون”.

كما أمل “نجاح المؤتمرات التي ستعقد في العام 2018 والمخصصة لدعم لبنان في ظل تقدم ملف النفط والغاز في لبنان وإطلاق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم المجتمع الدولي للبنان”.

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