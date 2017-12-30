روسيا تعلن اعتقال منفذ تفجير بطرسبورغ

نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الروسي (إف.إس.بي) قوله اليوم السبت “إنه تم اعتقال الشخص الذي دبر ونفذ تفجيراً أدى إلى إصابة 13 شخصاً في متجر بمدينة سان بطرسبرج الأسبوع الماضي”.

وقال المكتب الإعلامي لمصلحة الأمن الفدرالية الروسية، في بيان صدر عنه بهذا الشأن، إنها “تمكنت، نتيجة عمليات البحث، اليوم السبت 30 كانون الأول من العام 2017، من تحديد هوية وتوقيف المدبر والمنفذ لتفجير عبوة ناسفة في قاعة التسوق لمتجر بيريكريوستوك في سان بطرسبورغ”.

وأضاف المكتب أن “المشتبه به نقل إلى هيئة التحقيقات الروسية لإجراء عمليات التحقيق اللاحقة”، وذلك دون ذكر تفاصيل أخرى حول ملابسات توقيف منفذ التفجير وهويته.



وكانت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، شهدت مساء الأربعاء الماضي، تفجيراً ضرب محلاً تجارياً من مجموعة “بيريكريوستوك” في جادة كوندراتييفسكي بالقرب من وسط المدينة، أسفر عن إصابة 13 شخصا. وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم الإرهابي.

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