طقس ليلة رأس السنة !!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجا بعد الظهر إلى غائم، مع رياح ناشطة، وأمطار متفرقة تشتد خلال الليل، وتكون مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد الأحد، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر وبارد نسبيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، وتنشط الرياح من حين الى اخر. الأحد: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم، مع رياح ناشطة، وأمطار متفرقة تشتد خلال الليل، وتكون مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر وما فوق.الإثنين: غائم اجمالا، مع أمطار متفرقة تشتدأحيانا، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية خاصة خلال فترة قبل الظهر، كما تنشط الرياح، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل.





– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 19 درجة. فوق الجبال من 5 الى 14 درجة. في الارز من 3 الى 10 درجات. في الداخل من 4 الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21°م.

– الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,39.

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