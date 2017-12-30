ظاهرة كونية تنتظركم ليلة رأس السنة

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أن ليلة رأس السنة ستتميز بظاهرة كونية نادرة الحدوث.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن الوكالة الاميركية، ستشهد هذه الليلة ظهور “القمر العملاق” أو ما يعرف بـ”سوبر مون”، مشيرةً إلى أنّه سيعاود الظهور مرة أخرى بعد أسابيع قليلة.

وسيبدو القمر بشكل واضح وكبير في السماء، وذلك بعدما يبلغ أقرب نقطة له من الأرض.

وتتكرّر هذه الظاهرة كل 13 شهراً.

وأطلقت “ناسا” على القمر الذي سيظهر ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية اسم “القمر الذئب”.

وذكر موقع “سي.إن.إن” أنّ حجم القمر سيكون أكبر بـ14 في المئة عن المعتاد، كما سيفوق إشراقه بـ30 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته: “إذا لم تحظ بفرصة مشاهدة القمر العملاق في مطلع العام الجديد، فستكون أمامك فرصة أخرى يوم 31 كانون الثاني لمشاهد القمر بحجم أكبر ولون أزرق”.

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