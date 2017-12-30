بري: هذا حلّ أزمة المرسوم.. وهذه مشكلة عون

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي انّ “أزمة مرسوم الأقدميّة ليس لها أيّ بُعد مذهبي وهي غير متصلة بضرورة توقيع وزير شيعي على المراسيم”.

وأضاف في حديث الى قناة الـmtv: “إذا تمّ اللجوء الى القضاء لحلّ أزمة المرسوم أقول لهم مسبقاً مبروك، وقد أبلغت قائد الجيش بأنّ المؤسسة العسكريّة لا علاقة لها بهذه الأزمة وليس لديّ أيّ شيء ضدّ الضبّاط”.

وقال برّي: “فليرسلوا مرسوم الأقدميّة الى الوزير علي حسن خليل وأنا أضمن أن يوقّع عليه”، لافتاً الى انّه لم يطلب شيئاً من رئيس الحكومة سعد الحريري بعد توقيعه على المرسوم”.



وعن علاقته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكّد برّي انها “كانت أكثر من ممتازة خصوصاً بعد أزمة استقالة الحريري ولكنّ مشكلة الحاكم تكون عادةً في البلاط ومن هم حوله”. وأردف: “أشعر بخطر خارجي على الانتخابات النيابيّة ولكنّها ستحصل في موعدها ولن أقبل بطرح أيّ تعديل على القانون مهما كان طفيفاً لأنّه سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى”، مضيفاً, “لم نبحث حتى الآن في التحالفات الانتخابيّة حتى مع حزب الله ولن أعلن أسماء مرشّحي “أمل” إلا قبل أربعين يوماً على موعد الانتخابات”.

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