توقعات صادمة.. هذا ماقاله مايك فغالي عن سوريا 2018

أطل اللبناني مايك فغالي عبر قناة سما الفضائية ليعلن أبرز توقعاته للعالم الغربي و العربي بشكل عام و لسورية بشكل خاص , و كان أبرز ما توقعه لسورية :

وفد سعودي سوف يطلب المجيء إلى دمشق ولكن لن تتم الأمور

السفارات تفتح أبوابها

شركات كبرى تدخل الى سورية و الازدهار مقبل

شبه انتفاضة جديدة سوف تحاول ان تبصر النور و لكنها سوف تفشل لانها ليست محقة و ليست طبيعية و سرعان ما تنتهي

سورية تدريجيا تعود الى عرين الوطن

التنحي لا يعني التخلي و صندوق الاقتراع هو الحكم

في 2018 مرحلة من الحداد العام و مرحلة اخرى من حداد لمجلس الشعب

الأزمة السورية الى انتهاء و بسط السيطرة على جميع الأراضي السورية

تفجيرات و دماء أبرياء تسيل

إدلب : نار آتون ومن لا يسلم نفسه لن يبقى على قيد الحياة

عفو عام شامل قريبا جدا في سوريا

حلب تكون بوابة الشرق و هي ستكون القوة العظمى بوجه الجميع و خاصة بوجه تركيا ومنعها من التمدد الى الداخل السوري

الدولة العثمانية الى زوال

الاحتلال التركي في سورية يضرب مثله مثل اي ارهاب و سوف تشتعل الحدود

توسيع كبير للموانئ ليقدر على استيعاب البواخر الكبرى

الوضع الاقتصادي جيد جدا في النصف الثاني من عام 2018

زيادة على الرواتب تفوق 50%

بالنسبة للسياحة : الفنادق ممتلئة في القسم الثاني من عام 2018

التجارة العربية تعود و العملة تعود الى التوازن

انهيار حاد بالدولار عالمياً

الليرة السورية تعود الى عز مجدها و حتى لو صدرت ورقة ال 5000 ليرة لا تخافوا و هي لتسهيل الامور فقط

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