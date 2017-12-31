توقعات صادمة.. هذا ماقاله مايك فغالي عن سوريا 2018

أطل اللبناني مايك فغالي عبر قناة سما الفضائية ليعلن أبرز توقعاته للعالم الغربي و العربي بشكل عام و لسورية بشكل خاص , و كان أبرز ما توقعه لسورية :
وفد سعودي سوف يطلب المجيء إلى دمشق ولكن لن تتم الأمور
السفارات تفتح أبوابها
شركات كبرى تدخل الى سورية و الازدهار مقبل
شبه انتفاضة جديدة سوف تحاول ان تبصر النور و لكنها سوف تفشل لانها ليست محقة و ليست طبيعية و سرعان ما تنتهي
سورية تدريجيا تعود الى عرين الوطن
التنحي لا يعني التخلي و صندوق الاقتراع هو الحكم
في 2018 مرحلة من الحداد العام و مرحلة اخرى من حداد لمجلس الشعب
الأزمة السورية الى انتهاء و بسط السيطرة على جميع الأراضي السورية
تفجيرات و دماء أبرياء تسيل
إدلب : نار آتون ومن لا يسلم نفسه لن يبقى على قيد الحياة
عفو عام شامل قريبا جدا في سوريا
حلب تكون بوابة الشرق و هي ستكون القوة العظمى بوجه الجميع و خاصة بوجه تركيا ومنعها من التمدد الى الداخل السوري
الدولة العثمانية الى زوال
الاحتلال التركي في سورية يضرب مثله مثل اي ارهاب و سوف تشتعل الحدود
توسيع كبير للموانئ ليقدر على استيعاب البواخر الكبرى
الوضع الاقتصادي جيد جدا في النصف الثاني من عام 2018
زيادة على الرواتب تفوق 50%
بالنسبة للسياحة : الفنادق ممتلئة في القسم الثاني من عام 2018
التجارة العربية تعود و العملة تعود الى التوازن
انهيار حاد بالدولار عالمياً
الليرة السورية تعود الى عز مجدها و حتى لو صدرت ورقة ال 5000 ليرة لا تخافوا و هي لتسهيل الامور فقط