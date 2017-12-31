الرياشي “عاجز” عن حل مشكلة “تلفزيون لبنان”

قال وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​ “أنني عاجز عن حل مشكلة ​تلفزيون لبنان​ لأنه خاضع للتجاذبات”، مشيراً إلى أن “وزارة الاعلام تمثل الجمعية العامة لتفزيون لبنان ونحن اخترنا 3 اسماء من بين المرشحين لمنصب رئيس جلس ادارة التفزيوني ولكن الامور واقفة في الأمانة العامة لمجلس الوزارة”، مناشدا “وضع ملف تلفزيون لبنان على طاولة ​مجلس الوزراء​”.

واعتبر الرياشي، في حديث اذاعي، أن “تلفزيون لبنان مؤهل للعالمية ولكن ما ينقصه الآن هو مجلس الادارة”، منوهاً الى أنه “في ما يخص نقابة الاعلاميين فنحن تنتظر توقيع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ليصبح هناك نقابة للاعلاميين لكل لبنان”.

وشدد على أنه “حصلت محاولات مست بالحريات العامة هذا العام لكن هذا الأمر طبيعي لأن منطق الحرية لا يتلاقى أحياناً مع منطق السلطات”، معتبراً أن “المطلوب من جميع الاعلاميين الالتزام بالأخلاقيات الاعلامية وعلى السلطة أن تفهم أنها موجوجة في بلد ميزته الأساسية هي الحرية”.

اما عن المحطات الأساسية سياسياً لهذا العام، فأوضح الرياشي ان “​قانون الانتخاب​ يعطي الفرص لتمثيل كل الجهات السياسية مع فرق واحد أن القانون يحاسب بالتجربة وسنرى ثغراته عند تطبيقه لتصحيح القانون وهذا انجاز كبير جدا للحكومة”، ذاكراً أن “عملية تحرير الجرود هي ايضا انجاز للجيش اللبناني لكن ترحيل عناصر “داعش” لم تكن تليق بالجيش وكانت معاكسة لارادتنا وعرضت عملية التحرير للخدش”.

أما عن ​استقالة الحريري​، فاشار الرياشي الى أن “هذه الاستقالة أدخلت لبنان بأزمة لكن أهمبتها أنها اعادت الأمور التي كنا نطرحها على طاولة مجلس الوزراء أهمها الناي بالنفس”.

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