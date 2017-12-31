مروجي مخدرات في جبيل بقبضة القوى الأمنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 30/12/2017، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مروجَي مخدرات في مدينة جبيل، وهما:

_ س. أ. ر. (مواليد عام 1995، لبناني)

_ ج. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)

وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات وهي عبارة عن /186/ غ. من مادة باز الكوكايين، و/180/ غ. من مادة الكوكايين، و/41/ غ. من مادة السيلفيا، و/10/ غ. من مادة حشيشة الكيف، جميعها موضبة في مظاريف صغيرة ومعدّة للترويج، إضافةً إلى ضبط مسدس حربي نوع “توروس”.

كما أوقف المدعو: _ س. د. (مواليد عام 1972، لبناني) وهو مطلوب بجرم تعاطي المخدرات.

وبتاريخ 29/12/2017 كانت القوة المذكورة قد داهمت شقة سكنية في بلدة كفرحباب – كسروان، وأوقفت في داخلها كل من:

_ ن. ف. (مواليد عام 1985، لبناني) بجرم ترويج

_ إ. خ. (مواليد عام 1985، لبناني) بجرم تعاطي المخدرات

وضبطت بحوزة الأول /120/ غ. من مادة الكوكايين وميزان حسّاس.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.