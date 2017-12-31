حاجز ضهر البيدر يوقف أشخاص ويضبط ممنوعات

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
منتصف ليل 29-30/12/2017 ونتيجةً للتعاون والتنسيق بين عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية وعناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، تم توقيف كل من:
_ د. م. (مواليد عام ١٩٩٣/سورية)
_ م. م. (مواليد عام ١٩٧٤/لبناني)
_ م. س. (مواليد عام ١٩٩٧/لبناني)
_ إ. م. (مواليد عام ٢٠٠٠ /سوري)
وذلك لحيازتهم كمية من المخدرات، كانت الموقوفة الأولى تخفي كمية منها في ملابسها الداخلية، وباقي المخدرات تم العثور عليها في داخل سيارة الفان التي كانوا على متنها، ومجموعها حوالي /١٠٠/ غ. من مادة حشيشة الكيف و/٥/ غ. من مادة الكوكايين و/3٨/ حبة مخدرة، موضبة ومسعّرة ومُعدّة للترويج.
كما أوقف الحاجز المذكور، بالتاريخ ذاته:
_ م. م. (مواليد عام ١٩٩٣/لبناني)
_ ع. م. (مواليد عام ٩٩٦/لبناني)
وضُبط في داخل السيارة التي كانا على متنها، مظروف بداخله حوالي /2/ غ. من مادة الكوكايين.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.