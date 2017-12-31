حاجز ضهر البيدر يوقف أشخاص ويضبط ممنوعات

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

منتصف ليل 29-30/12/2017 ونتيجةً للتعاون والتنسيق بين عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية وعناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، تم توقيف كل من:

_ د. م. (مواليد عام ١٩٩٣/سورية)

_ م. م. (مواليد عام ١٩٧٤/لبناني)

_ م. س. (مواليد عام ١٩٩٧/لبناني)

_ إ. م. (مواليد عام ٢٠٠٠ /سوري)

وذلك لحيازتهم كمية من المخدرات، كانت الموقوفة الأولى تخفي كمية منها في ملابسها الداخلية، وباقي المخدرات تم العثور عليها في داخل سيارة الفان التي كانوا على متنها، ومجموعها حوالي /١٠٠/ غ. من مادة حشيشة الكيف و/٥/ غ. من مادة الكوكايين و/3٨/ حبة مخدرة، موضبة ومسعّرة ومُعدّة للترويج.

كما أوقف الحاجز المذكور، بالتاريخ ذاته:

_ م. م. (مواليد عام ١٩٩٣/لبناني)

_ ع. م. (مواليد عام ٩٩٦/لبناني)

وضُبط في داخل السيارة التي كانا على متنها، مظروف بداخله حوالي /2/ غ. من مادة الكوكايين.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.